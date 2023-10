Papa busca sucessor com visão inclusiva e progressista para Igreja Católica

"A diversidade é necessária e indispensável", disse o papa no sábado (30), na Praça de São Pedro, durante o Novo Consistório, ao ordenar 21 novos cardeais. A RFI (Rádio França Internacional) entrevistou o cardeal salvadorenho Gregorio Rosa Chávez sobre as consequências dessas nomeações no futuro da Igreja Católica.

Os cardeais ordenados por Francisco vêm de quatro continentes. Cinco são latino-americanos: três argentinos, um colombiano e um venezuelano. Outro hispânico está na lista, assim como um cardeal da Malásia e outro do Sudão do Sul, países que nunca tiveram um cardeal antes no Vaticano. Há também uma dimensão política nesta ordenação com a inclusão de um cardeal de Hong Kong.

Como resumir a importância dessas nomeações?