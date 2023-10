Catástrofes naturais geraram 43,1 milhões de deslocamentos de crianças em seis anos, diz Unicef

As informações coletadas pela Unicef impossibilitam diferenciar as mudanças planejadas ou provocadas por catástrofes naturais. Os dados também subestimam "radicalmente" os deslocamentos gerados pelas secas, que são mais lentos e difíceis de serem monitorados.

As estatísticas sobre as migrações internas relacionadas aos desastres ambientais em geral não levam em conta a idade. A Unicef trabalhou com a ONG Internal Displacement Monitoring Center para separar os dados e descobrir quantas das vítimas eram menores de idade. O objetivo foi justamente dar visibilidade às crianças atingidas pelas tragédias.

"Conseguimos trazer à tona apenas uma pequena parte do problema, nos baseando nos dados disponíveis. A realidade é que, com o impacto das mudanças climáticas e um melhor acompanhamento dos deslocamentos ligados aos fenônemos metereológicos mais lentos, o número de crianças deslocadas será bem maior", ressalta Laura Healy.

As projeções do relatório da Unicef são parciais e englobam tragédias naturais específicas. A previsão é de que nos próximos 30 anos, as cheias dos rios, os ciclones e as inundações marítimas geradas pelas tempestades provoquem, respectivamente, 96 milhões, 10,3 milhões e 7,2 milhões de deslocamentos. Os dados excluem as evacuações preventivas.

"Para aqueles que são obrigados a fugir, o medo e as repercussões causadas por essas catástrofes podem ser particularmente destrutivos, já que não sabem se poderão um dia voltar para a casa, para a escola, ou se serão obrigados a ir embora de novo", ressaltou em um comunicado a diretora da Unicef, Catherine Russell.

"O deslocamento talvez salve vidas, mas é uma mudança que desestabiliza muito", acrescenta. "Nós temos ferramentas e conhecimentos necessários para responder a esse desafio enfrentado pelas crianças, mas agimos muito lentamente", lamentou.