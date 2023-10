Japão emite alerta de tsunami para ilhas ao leste do país após terremoto

Segundo o alerta japonês, o epicentro do terremoto foi no oceano Pacífico, cerca de 550 km ao sul de Tóquio, a uma profundidade de 10 km.

Ainda de acordo com a agência, as ondas podem chegar a até 1 metro nas ilhas da península de Izu, ao leste do país.

O alerta também prevê que três das quatro principais ilhas do Japão possam ser atingidas pelo tsunami, mas com menos força e com ondas entre 20 e 30 centímetros.

*Com Reuters.