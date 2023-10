Grupo católico é dissolvido pelo governo francês: 'Antissemita e conspiracionista'

Dissolução

"Os valores defendidos por esse movimento não têm lugar em nossa República", declarou o ministro do Interior, Gérald Darmanin, no X (antigo Twitter), publicando o decreto, depois de iniciar a dissolução no início de agosto.

O movimento, que tem uma forte presença nas redes sociais, foi acusado de convocar uma "guerra contra a República", incluindo o uso da "força", disse o porta-voz do governo Olivier Véran.

"O Civitas considera os direitos humanos como ferramentas para destruir a civilização cristã e organizou comícios em homenagem a personalidades emblemáticas da Colaboração (com os nazistas, durante a Ocupação da França por Hitler); o Civitas promove uma hierarquia entre os cidadãos franceses com teses claramente antissemitas e islamofóbicas", listou o porta-voz do governo durante seu relatório sobre o Conselho de Ministros. Ele também criticou sua visão das pessoas LGBT+ como "uma comunidade nociva".

Declarações "surpreendentes"

Essas foram "declarações surpreendentes" para o presidente do Civitas, Alain Escada, que garantiu que "o Civitas nunca foi autor de qualquer tipo de violência".