'É perigoso considerar o Hamas como sinônimo do povo palestino', diz especialista

Natália Calfat, doutora em ciência política e pesquisadora do Grupo de Trabalho sobre Oriente Médio e Mundo Muçulmano da USP, disse à RFI que os ataques do Hamas vieram num momento em que países árabes de peso, como a Arábia Saudita, caminhavam para uma normalização das relações com Israel.

Essas tratativas não acabam, mas "sobem no telhado", por enquanto. Ela diz que ainda é cedo para avaliar o novo jogo de forças na região e também prever até quando se estenderá o conflito.

"Há uma diferença de forças importante entre Israel e Hamas, mas há também uma possibilidade de abertura de diferentes fronts. A gente viu as tensões aumentando na fronteira norte de Israel com o sul do Líbano. Então há possibilidade de que essa escalada aumente e o Hezbollah, que atua no Líbano, eventualmente participe disso. E há a possibilidade de abertura de um front nas colinas de Golã com a Síria", explicou Calfat.