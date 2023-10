Hezbollah se prepara para guerra, mas age com cautela à medida que conflito se amplia

O grupo libanês Hezbollah tem agido com cautela desde que o Hamas e Israel entraram em guerra, mantendo as tropas israelenses ocupadas com ataques na fronteira do Líbano, mas sem abrir uma grande frente de batalha, segundo fontes familiarizadas com o assunto.

O grupo apoiado pelo Irã está se preparando para a guerra, mobilizando forças especiais e armando seus foguetes para a possibilidade de um confronto.

As tensões estão mais altas do que em qualquer outro momento desde o conflito de 2006 com Israel, disseram as fontes. Três combatentes do Hezbollah já foram mortos.