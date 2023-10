Netanyahu se une à oposição e forma governo de emergência em Israel

Israel diz ter matado filho e irmão de comandante do Hamas

A casa de parentes de Mohammad Deif, o comandante militar do Hamas, no bairro de Qizan an Najjar, em Khan Younis, foi bombardeada pela Força Aérea de Israel. Ele é chefe da ala militar do grupo extremista e mentor da incursão do grupo ao território nas primeiras horas deste sábado (7).

Meios de comunicação palestinos afirmam que os aviões acertaram a casa do pai de Deif, matando o filho, o irmão e a neta do irmão do líder do Hamas. Ainda não se sabe o número de parentes que estavam na casa em Khan Younis e ficaram presos nos escombros.

Os militares de Israel dizem que os alvos foram atingidos em al-Furqan, batizada em homenagem a uma mesquita na região da cidade. A área foi rotulada como "ninho de terror" usado pelo Hamas para lançar ataques contra Israel.

As Forças afirmam que o bombardeio de hoje é o terceiro ataque aéreo em al-Furqan nas últimas 24 horas. Nos três ataques, os militares afirmam que cerca de 450 alvos foram atingidos no total até agora. Dezenas de caças participaram dos ataques, acrescenta a Defesa israelense.

Aviões de guerra atacaram outros 70 alvos na área de Daraj Tuffah, um distrito em Gaza descrito como um "centro terrorista" dos membros do grupo extremista, de acordo com o governo israelense, na noite desta terça-feira (10).