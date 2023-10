Israel entra por terra na Faixa de Gaza em busca de reféns do Hamas

A comunidade internacional teme uma escalada da guerra com a propagação para outros países do Oriente Médio. O governo do Irã alertou que a região é um "barril de pólvora".

Dentro de Gaza, mais de 4.600 pessoas, a maioria civis, morreram nos bombardeios israelenses, segundo o balanço atualizado divulgado neste domingo pelo Ministério da Saúde do Hamas, que controla o território palestino desde 2007. Entre as vítimas estariam cerca de 1.900 crianças.

Os ataques aéreos de Israel destruíram bairros inteiros no enclave. A cidade de Rafah, perto da fronteira com o Egito no sul, foi um dos alvos dos bombardeios.

Em 15 de outubro, Israel exigiu que os civis do norte da Faixa de Gaza seguissem para o sul, em busca de refúgios contra os bombardeios.

Após o ataque do Hamas, Israel prometeu "aniquilar" o movimento islâmico palestino. Mas uma operação terrestre no enclave, repleto de armadilhas e túneis, representa vários riscos para as tropas de Israel, que também enfrentam combatentes do Hamas habituados à batalha na região e que mantêm mais de 200 reféns israelenses e estrangeiros, sequestrados no primeiro dia da ofensiva.

Tensão na fronteira com o Líbano