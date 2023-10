Quem pode ter bomba nuclear no Oriente Médio?

E o Irã?

Uma das potências do Oriente Médio é o Irã, que rivaliza com Israel na questão geopolítica. O país sempre foi acusado de ter armas nucleares no arsenal. No entanto, em 2022, o país negou ter arma nuclear. Contudo, informou que possui o conhecimento e as formas de criar um armamento.

"O Irã tem capacidade técnica para construir uma bomba atômica, mas este plano não está na agenda", disse o chefe do programa nuclear do Irã, Mohammad Eslami, em entrevista à agência de notícias iraniana Fars.