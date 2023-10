Corte Suprema japonesa julga 'inconstitucional' esterilização para mudança oficial de sexo

A Suprema Corte do Japão determinou, nesta quarta-feira (25), que a obrigação de esterilizar pessoas transgênero para oficializar sua mudança de sexo no registro civil é inconstitucional.

A obrigação de uma esterilização impõe "graves restrições" e limita o direito das pessoas", declarou a jurisdição máxima do país. No Japão, uma lei promulgada há duas décadas exige que as pessoas transgênero, que solicitarem uma mudança legal de sua identidade, renunciem à sua capacidade reprodutiva. Isso equivale a uma esterilização.

Além disso, a lei exige que as pessoas não sejam casadas, não tenham filhos pequenos e tenham recebido um diagnóstico de "disforia de gênero". No mundo, apenas alguns países permitem que pessoas trans mudem de identidade com uma simples declaração. Entre eles, a Argentina, o Chile, Dinamarca, Bélgica, Espanha, Irlanda e Luxemburgo, entre outros.