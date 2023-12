Como operação dos EUA contra 'piratas' desafia o Irã e pode ampliar conflito em Gaza

A criação de uma força-tarefa multinacional para salvaguardar o trânsito de navios mercantes pelo mar Vermelho, de onde grandes transportadoras foram obrigadas a desviar suas rotas para evitar ataques de rebeldes houthis do Iêmen.

Muitos países árabes dependem fortemente do comércio que flui através do Mar Vermelho, desde o Canal de Suez, no norte, até ao Estreito de Bab-al-Mandeb, com o qual o Iémen confina, no sul. A nova operação militar poderia ampliar o conflito no Oriente Médio.

Guerra civil

Os houthis formam parte do chamado "Eixo da Resistência", termo que agrupa vários aliados no mundo árabe, como o Hezbollah e o Hamas. O grupo rebelde é uma das partes envolvidas na guerra civil do Iêmen iniciada em 2014. Apoiados pelo Irã, os houthis também teriam ligação com o Hamas.

Na semana passada, antes do anúncio da nossa força-tarefa americana, o Ministro da Defesa do Irã, Mohammed Reza Ashtiani, alertou contra a formação da aliança marítima, afirmando a predominância do Irã sobre o Mar Vermelho e rejeitando qualquer manobra de forças externas na região. "O Mar Vermelho é nossa região, nós a controlamos, e ninguém pode manobrar nela", declarou.

Em Tóquio, o principal negociador nuclear e vice-ministro dos Negócios Estrangeiros do Irã, Ali Bagheri Kani, enfatizou a importância das forças de resistência para a estabilidade na região.