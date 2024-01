Grupo de luxo francês LVMH teve "mais um ano recorde" e lucrou mais de R$ 80 bilhões em 2023

A LVMH, empresa francesa que é protagonista do setor do luxo no mundo, publicou nesta quinta-feira (25) novos resultados recordes em 2023, com € 86,2 bilhões em vendas e € 15,2 bilhões (cerca de R$ 81 bilhões, pelo câmbio de hoje) em lucro líquido. O grupo também anunciou a entrada dos dois filhos de Bernard Arnault, atual presidente e diretor da empresa, no conselho de administração.

O grupo que detém, entre outras, as marcas Louis Vuitton, Dior, Tiffany e Moët & Chandon, fala em "mais um ano recorde", com vendas que aumentaram 9% e lucro líquido de 8%, "num ambiente, no entanto, conturbado".

Desde o terceiro trimestre, o mercado de luxo desacelerou seu crescimento na Europa e nos Estados Unidos, e não evoluiu como esperado na China.