Mulheres em Gaza são vítimas de estupros e torturas, denuncia relatora da ONU

Especialistas da ONU relataram, em 19 de fevereiro, acusações de violência, especialmente sexual, contra mulheres e meninas palestinas em Gaza e na Cisjordânia, atribuídas às forças israelenses. Eles exigiram uma "investigação independente e imparcial" e pressionaram Israel a cooperar.

Desumanização dos palestinos

De acordo com Albanese, a tortura e os maus-tratos de prisioneiros palestinos em Israel parece ocorrer de maneira sistemática, mas depois de 7 de outubro a situação atingiu proporções preocupantes.

"Já havia uma forte desumanização dos palestinos antes do 7 de outubro. Mas esta data, o Exército israelense abandonou todas as restrições. Centenas de mulheres foram capturadas em Gaza entre os 3.000 prisioneiros, especialmente quando o Exército israelense entrou no norte de Gaza. Porque consideram terroristas todas as pessoas que não obedeceram à ordem de evacuação forçada", explica.

"Entre as mulheres que foram presas ou bloqueadas, estavam médicas, enfermeiras, jornalistas, ninguém foi poupado. Elas foram expostas, submetidas a revistas corporais por soldados homens. Não é normal", disse.

"Há casos em que mulheres foram obrigadas a assistir à execução de suas famílias. Quando foram presas, foram fotografadas, às vezes nuas, em posições muito embaraçosas e degradantes. Houve muitas reclamações, ameaças de estupro, como: 'vamos estuprar você, suas irmãs e sua mãe', etc. Mas também houve estupros. Isso não é algo que acontece apenas com as mulheres. Existem também situações de violação contra homens", relatou afirmando que a situação é grave e por isso pedem uma investigação.