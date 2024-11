Barroso: Se não punir, quem perder na eleição achará que pode fazer o mesmo

O presidente do STF, ministro Luís Roberto Barroso, afirmou hoje (21) que é importante que o Brasil puna os envolvidos em tentativas de golpe. Segundo ele, caso isso não aconteça, o país corre o risco de ver cenas como as de 8 de janeiro de 2023 se repetirem após a próxima eleição presidencial.

Em nenhum momento, Barroso citou o nome do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), derrotado por Lula (PT) em 2022. Nesta quinta-feira, a Polícia Federal indiciou Bolsonaro, o general Braga Netto (que foi candidato a vice na sua chapa em 2022) e mais 35 por tentativa de golpe. A fala do presidente do STF ocorreu horas antes do indiciamento, durante um evento em São Paulo.

"Acho que tem que punir quem tem que punir. O país tem muita dificuldade de punir", disse Barroso. "A gente não pune na medida certa, e as pessoas não se corrigem", complementou ele.