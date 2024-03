Voluntários russos pró-Ucrânia atacam e dizem controlar cidade no leste da Rússia

"Como prometido, estamos trazendo liberdade e justiça à nossa terra russa", declarou no Telegram uma unidade chamada batalhão Sibir. "Fortes combates estão ocorrendo em território russo", acrescentou. Esta unidade também fez um apelo aos russos "para ignorarem as eleições presidenciais" de 15, 16 e 17 de março. "Só podemos mudar as coisas para melhor com as armas nas mãos", disse ela, descrevendo a votação como ficção.

O Exército russo declarou ter repelido vários ataques da Ucrânia durante a noite e a manhã, garantindo que tinha evitado qualquer avanço em território russo. As Forças Armadas "falharam na tentativa do regime de Kiev de invadir o território da Rússia nas regiões de Belgorod e Kursk", disse o Ministério da Defesa. O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, garantiu que os militares russos estavam fazendo "o que era necessário" para lutar contra todos os ataques ucranianos.

Rússia confirmou ataque

As autoridades ordenaram na terça-feira o fechamento de escolas na cidade russa de Kursk, capital da região homônima que faz fronteira com a Ucrânia, após os ataques provenientes de território ucraniano.

"Devido aos acontecimentos recentes, decidi que os alunos estudarão remotamente" até sexta-feira (15), escreveu Igor Koutsak, prefeito de Kursk, no Telegram.

O governador russo da região de Kursk confirmou o ataque em curso à aldeia e relatou que uma pessoa ficou levemente ferida, mas negou qualquer "avanço" por parte dos agressores. "Um grupo de sabotagem e inteligência tentou chegar" à cidade de Tiotkino, "ocorreram tiroteios, mas não houve avanço", assegurou. "No momento, o tiroteio em Tiotkino acontece do lado ucraniano", acrescentou o oficial, no final da manhã.