Rússia bombardeia prédios residenciais em Kiev; Ucrânia diz ter interceptado 31 mísseis

"Todos os dias e todas as noites, há esse terror. A unidade do mundo pode acabar com isso se nos ajudar com sistemas de defesa aérea. Precisamos dessa defesa agora aqui na Ucrânia", reagiu o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky no serviço de mensagens Telegram.

As autoridades municipais e regionais de Kiev disseram que pelo menos 13 pessoas ficaram feridas em vários distritos da capital e outras quatro em seus arredores. Uma menina de 11 anos estava entre as quatro vítimas hospitalizadas. A Rússia nega ter atacado civis como parte de sua invasão da Ucrânia, que começou em fevereiro de 2022.

De acordo com o Exército ucraniano, a Rússia disparou mais de 8.000 mísseis contra a Ucrânia em dois anos de guerra, e as sirenes de ataque aéreo soaram mais de 1.020 vezes em Kiev. A capital ucraniana foi colocada em alerta máximo por quase três horas na manhã desta quinta-feira, após 44 dias de calma.

"Vingança"

Esse primeiro grande ataque a Kiev e sua região desde 7 de fevereiro ocorre em um momento em que a Ucrânia intensificou sua ofensiva à região de Belgorod, na fronteira com a Rússia, em particular, em resposta à invasão russa, enviando um sinal ao Kremlin de que seu território não está imune à guerra.

Ainda nesta quinta-feira, a Rússia reivindicou a responsabilidade pela captura do vilarejo de Tonenké, a oeste da cidade de Avdiïvka, capturada em fevereiro, continuando seu lento avanço contra um Exército ucraniano, que sofre com falta de homens e munição. "Na área de Avdiivka, a aldeia de Tonenké (...) foi libertada graças às ações coordenadas das unidades do grupo de tropas central", disse o Ministério da Defesa russo em seu relatório diário.