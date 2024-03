Alerta de ameaça terrorista sobe para nível máximo na França após atentado na Rússia

A França elevou seu nível de alerta para atentados para a categoria máxima após o ataque da última sexta-feira (22) à casa de shows Crocus City Hall, nos arredores de Moscou. O anúncio foi feito neste domingo (22) pelo primeiro-ministro francês, Gabriel Attal, após uma reunião do Conselho de Defesa presidido pelo chefe de Estado francês, Emmanuel Macron.

"Diante da reivindicação do atentado pelo grupo Estado Islâmico e das ameaças que pesam sobre o nosso país, decidimos elevar a ameaça para o nível máximo", publicou Attal na rede social X. Macron presidiu neste domingo (24) a reunião do Conselho de Defesa sobre o atentado nos arredores de Moscou e suas consequências, a quatro meses do início dos Jogos Olímpicos em Paris.

"A reivindicação do atentado em Moscou vem do Estado Islâmico-Khorasan, organização que ameaça a França e participou recentemente de atentados abortados em vários países europeus, entre eles França e Alemanha", divulgou o gabinete do primeiro-ministro, em um comunicado.