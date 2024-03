Rússia exibe suspeitos de ataque a casa de shows perto de Moscou com marcas de tortura

A prisão preventiva, prevista para durar até 22 de maio, pode ser prorrogada até o julgamento, cuja data ainda não foi definida.

O tribunal divulgou imagens chocantes, que mostram três dos suspeitos sendo levados à audiência algemados e empurrados pelos policiais. O quarto acusado chegou em uma maca, foi colocado praticamente nu em uma cadeira de rodas e estava de olhos fechados. Todos pareciam ter sido torturados e espancados.

Um dos suspeitos estava com um curativo branco na orelha, como em vídeos anteriores à prisão divulgados pelos investigadores no sábado (23), onde três deles apareciam com sangue no rosto.

As autoridades russas já haviam dito que os suspeitos eram "cidadãos estrangeiros", sem mencionar sua nacionalidade. O Tajiquistão é uma ex-república soviética de maioria muçulmana na Ásia Central.

Investigação em andamento

Nesta segunda-feira (25), o Kremlin se recusou a comentar a reivindicação do atentado pelo grupo Estado Islâmico.