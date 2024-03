Déficit explode na França e Macron é pressionado a endossar proposta de Lula de taxar fortunas

O presidente Emmanuel Macron inicia sua visita ao Brasil no dia em que o Instituto Nacional de Estudos e Estatísticas (Insee) divulga os dados consolidados do déficit público francês em 2023. O índice fechou o ano em 5,5% do PIB, valor bem mais alto que os 4,8% registrados em 2022. Imprensa, ONGs e oposição criticam a "obstinação cega" de Macron em não elevar os impostos dos ultrarricos para corrigir as distorções do atual sistema fiscal tanto na França quanto nos demais países do G20.

Segundo o Insee, a alta do déficit público francês, que tem como consequência aumentar a dívida do país, aconteceu porque as receitas do Estado não acompanharam os gastos, crescendo apenas 2% no ano passado, contra 7,4% em 2022. A arrecadação de impostos na sétima maior economia do mundo ficou muito aquém do necessário para equilibrar minimamente as contas públicas devido à desaceleração da economia, destaca o Insee.

Imprensa, ONGs e oposição criticam a "teimosia" de Macron em não elevar os impostos para diminuir o peso da dívida, que atingiu 110,6% do PIB no final do ano passado. O ministro da Economia, Bruno Le Maire, disse nesta terça-feira (26) que mantém sua determinação em reduzir o déficit público abaixo de 3% do PIB em 2027, como exige o pacto de estabilidade europeu, sem convencer a opinião pública e parlamentares do partido governista.