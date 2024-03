Macron diz que França está "ao lado" do Brasil para construção de submarinos

O presidente Emmanuel Macron disse nesta quarta-feira (27) que a França estava "ao lado" do Brasil na construção dos seus submarinos, uma cooperação de longa data que inclui o desenvolvimento de um submersível movido a energia nuclear.

"Espero que abramos o capítulo para os novos submarinos, o quarto, o quinto, mas (...) que enfrentemos a propulsão nuclear respeitando perfeitamente todos os mais rigorosos compromissos de não proliferação", disse durante o lançamento do submarino franco-brasileiro Toneleiro, com propulsão convencional em Itaguaí, no Rio de Janeiro.