"É uma aventura humana e musical", diz diretora do Festival de Choro de Paris que completa 20 anos

Nessas duas décadas de organização do festival, que não parou nem durante a pandemia, Maria Inês constatou que o estilo musical caiu no gosto dos parisienses, e dos franceses, em geral. "O público francês é fiel, e gosta não apenas de ouvir, mas também de tocar", garante.

Como é tradição do Festival, além dos concertos são oferecidos 12 ateliês instrumentais para os praticantes do choro, amadores ou profissionais. "A gente aproveita para ensinar e mostrar instrumentos que dificilmente são encontrados no país como pandeiro, cavaquinho e o violão de sete cordas, e como fazer arranjos, variações e improvisações para iniciantes ou em nível avançado, que permitem melhorar a competência musical e conhecer os estilos do choro", acrescenta.

Programação

Na programação desta edição comemorativa vão se apresentar o grupo Choro Seresta, de Curitiba, Alexandre Rodrigues, de Recife, Carlinhos Patriolino e o Choro Cabuloso, do Ceará, além do grupo Toca de Tatu, que volta a se apresentar no festival depois de 10 anos.

Desde a primeira participação, o grupo Toca de Tatu, de Belo Horizonte, manteve uma parceria musical com a diretora do festival, Maria Inês Guimarães, que também é pianista.

"Desde que viemos pela primeira vez, mantivemos uma parceria musical. Algumas músicas foram gravadas quando estivemos aqui, e cada vez que a Maria Inês ia ao Brasil, nós aproveitávamos os encontros para afinar mais essa parceria", explicou Luísa Mitre, pianista e integrante do Toca de Tatu. O quarteto conta também com os músicos Lucas Telles, no violão, Abel Borges, na percussão, e Lucas Ladeia, no cavaquinho.