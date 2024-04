Thiago Monteiro surpreende e derrota Tsitsipas em Madri

O brasileiro Thiago Monteiro, número 118 do ranking da ATP, conseguiu um dos maiores resultados de sua carreira ao derrotar neste sábado o grego Stefanos Tsitsipas, número 7 do mundo, na segunda rodada do Masters 1000 de Madri com um duplo 6-4.

Monteiro, com um jogo sólido, fechou a partida em pouco mais de uma hora e meia.

O brasileiro quebrou o saque do grego no terceiro game do primeiro set e logo no início da segunda parcial.