EUA trabalham para impedir transferência de armas para a Rússia, diz Blinken em Paris

Questionados sobre essa perspectiva, Stéphane Séjourné e Antony Blinken se referiram à comunicação feita em Vilnius, em julho passado, onde se falava de adesão sem calendário. "Os Estados-membros estão empenhados em apoiar as reformas da Ucrânia no caminho da integração, obviamente, com a Otan", declarou Séjourné. "Nas próximas horas, nos próximos dias, confirmaremos esta posição unânime dos países da Otan em torno deste tema, que deverá permanecer a mesma de Vilnius."

"Como disseram os aliados em Vilnius, a Ucrânia será membro da Otan", declarou Blinken, acrescentando ser necessário "um roteiro de medidas para chegar lá. "Acredito que a cúpula da Otan estará focada de forma muito concreta em como estabelecer este roteiro", disse.

USA de volta à UNESCO

O secretário de Estado norte-americano visitou também a UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura), onde manifestou o apoio dos EUA à organização durante uma entrevista com a sua diretora-geral, Audrey Azoulay. "É ótimo que os Estados Unidos estejam de volta à UNESCO", disse ele. O país havia abandonado a organização sob o mandato do presidente republicano Donald Trump (2017-2021).

À noite, Antony Blinken é recebido pelo presidente Emmanuel Macron no Palácio do Eliseu, onde as grandes crises internacionais estarão mais uma vez em pauta, de acordo com comunicado da presidência francesa.

Blinken viaja para Bruxelas na quarta-feira (3) para participar de uma reunião com os seus homólogos da Otan por ocasião do 75º aniversário da criação da Aliança Atlântica.