Como bactéria cultivada em laboratório ajuda o Brasil a controlar epidemia de dengue

O Brasil enfrenta uma epidemia de dengue sem precedentes: mais de 2 milhões de casos já foram registrados desde o início do ano, e o Ministério da Saúde estima que o número chegará a 4,2 milhões até o final de 2024. Nesse cenário, em que uma vacina continua em estágios iniciais, a bactéria Wolbachia poderia ser uma solução.

Ela é "cultivada" no Instituto Fiocruz, no Rio de Janeiro. Quando transmitida aos mosquitos Aedes aegypti, transmissores da dengue, ela inibe a disseminação do vírus. No laboratório de criação de mosquitos do Programa Mundial de Mosquitos, o biólogo Diogo Chalegre explica: "Como você pode ver, está bastante quente nesta sala. Essa alta temperatura simula a temperatura ambiente ideal para o melhor desenvolvimento das larvas".

As espécies Aedes aegypti, portadoras da bactéria Wolbachia, ou "wolbitos", como são conhecidas, são cultivadas em grandes gaiolas de mosquitos. Para essas espécies, que transmitem os vírus da dengue, chikungunya e zika, a presença da bactéria impede a transmissão dos vírus.