Proprietários de imóveis em Paris evitam renovar contratos de aluguel para lucrar com hospedagem na Olimpíada

Com a aproximação de Paris 2024, os proprietários descobriram uma oportunidade de lucrar com os preços astronômicos dos aluguéis por temporada. De acordo com dados do Observatório dos Aluguéis na Região Parisiense, o valor por mês é de, em média, € 1 mil (R$ 5,4 mil).

No entanto, a diária dos apartamentos disponíveis em plataformas de hospedagem na capital francesa entre 26 de julho e 11 de agosto é de € 886 (R$ 4,8 mil), em média, segundo um balanço da plataforma Lycaon Immo, especializada no mercado imobiliário francês.

Nos bairros mais nobres de Paris, os valores são ainda maiores. No 1° distrito da capital, no coração da cidade, o preço médio da diária chega a € 1.630 (R$ 8.900).

Dentro da lei

Para liberar os imóveis durante os jogos, a estratégia dos proprietários vem sendo não renovar os contratos de aluguel com os inquilinos parisienses. Pela lei, apenas o locatário tem o direito de encerrar um contrato antes do prazo final, mediante aviso prévio.

No entanto, quando um contrato chega ao fim, o proprietário pode não renová-lo. Para isso, algumas regras precisam ser cumpridas: o inquilino deve ser notificado desta decisão com seis meses de antecedência, em imóveis alugados sem mobília, e três meses antes no caso dos mobiliados. Ainda assim, a decisão do proprietário precisa obedecer a um dos três casos: necessidade de dispor do imóvel para moradia própria, para a venda ou devido a um motivo "legítimo e grave".