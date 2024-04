Impressionismo comemora 150 anos com exposições por toda a França

Essas mudanças na linguagem visual também derivam da conjuntura da época. Revolução industrial, crescente urbanização, guerras e transições políticas marcam o período. "É o começo de uma era moderna, de muito movimento, em meio a mudanças. E a questão que se coloca aos artistas é precisamente como se posicionar em um mundo em plena mutação", diz a curadora.

O termo "Impressionismo" surge a partir de um jornalista que quis ser irônico diante de obras que ele não compreendia. Ele escreve uma crítica com o título "A exposição dos impressionistas", a partir de uma pintura de Monet, chamada "Impressão Nascer do Sol".

"A pintura foi feita na parte comercial do porto do Havre. É um tema moderno, vemos guindastes, chaminés fumegando ao longe", explica a curadora. "Quando pediram a Monet o título da pintura para inclui-la no catálogo da exposição de 1874, Monet disse que não era bem uma vista do Havre, pois mal se reconhece o porto. Era a impressão dele, o sentimento que teve diante da paisagem. A arte na época era feita a partir da composição, do desenho. Mas é uma paródia, sabemos que o quadro foi feito em várias sessões, então o importante é fazer com que pareça uma impressão".

O termo Impressionismo só foi usado oficialmente na terceira exposição do grupo, em 1887.

Impressionismo no Brasil

O impressionismo ao Brasil começou mais tarde, primeiro através de notícias publicadas em jornais, com relatos de quem tinha visto as obras, como conta a pesquisadora Ana Maria Tavares Cavalcanti, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela cita o escritor português Ramalho Ortigão, que viu a exposição em Paris e escreveu a respeito para um jornal do Rio.