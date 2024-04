Fuga de cérebros no Haiti afeta mercado de trabalho e ensino universitário em meio à crise do país

Washington está retomando as deportações de cidadãos haitianos, apesar da grave crise que afeta Porto Príncipe, a capital, e todo o centro do país. Essa é a primeira vez que isso acontece desde janeiro e pegou muitos de surpresa, dada a piora do clima de segurança no Haiti. E mesmo se muitos desses indivíduos estavam em solo americano de forma irregular, a decisão de Washington provocou um protesto de várias organizações de direitos humanos.

Essa decisão se soma a medidas semelhantes tomadas pela República Dominicana, país vizinho do Haiti, embora em um contexto diferente, já que uma crise diplomática se arrasta entre os dois vizinhos há meses. Em setembro de 2023, o governo dominicano decidiu fechar suas fronteiras para os haitianos, cujo país já estava em meio a um surto de violência. E isso apesar do fato de a República Dominicana funcionar como um pulmão econômico para os haitianos, muitos dos quais trabalham e compram seus suprimentos no país caribenho, já que a maioria dos produtos vendidos no norte do Haiti e além vem de lá.

E, desde então, não houve nenhuma flexibilização dos controles de fronteira, apesar da crise causada pelas gangues no Haiti. Houve uma pequena melhora, pelo menos no papel, por motivos econômicos. Após algumas semanas, a presidência dominicana restabeleceu o que chamou de "corredores comerciais provisórios", em teoria com controle militar rigoroso e registro biométrico para evitar travessias ilegais.

De fato, a situação em Ouanaminthe, na fronteira norte entre o Haiti e a República Dominicana, se assemelha a uma peneira. A linha de demarcação é possível ser cruzada praticamente sem controle. Para os haitianos, isso é uma boa e uma má notícia. A boa notícia é que eles ainda podem comprar produtos comerciais no lado dominicano. A má notícia é que, se conseguirem permanecer na República Dominicana, estarão cada vez mais sujeitos à extorsão e ao tráfico orquestrado pelas máfias locais.