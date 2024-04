Homem ateia fogo ao próprio corpo em frente a tribunal onde Trump é julgado

Um homem ateou fogo ao próprio corpo, nesta sexta-feira (19), em frente à corte de Nova York onde Donald Trump está sendo julgado, por razões ainda desconhecidas, segundo a polícia local.

O homem se transformou em uma tocha humana antes de a polícia chegar e tentar conter as chamas com um extintor de incêndio, segundo a imprensa local.

Um porta-voz do Departamento de Polícia de Nova York confirmou que "um homem ateou fogo em si mesmo do lado de fora da Suprema Corte", mas que as autoridades ainda estavam reunindo detalhes para entender o episódio.