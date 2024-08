Após polêmicas na abertura, o que esperar da cerimônia de encerramento dos Jogos de Paris 2024

Tom Cruise na cobertura do Stade de France, lendas do "French Touch" na trilha sonora e a passagem de bastão para Los Angeles 2028: alguns detalhes da cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 já vieram à tona. Saiba o que está previsto para celebrar o fim de mais uma edição do maior evento esportivo do mundo.

Duas semanas depois de uma cerimônia de abertura sem precedentes no Sena, ousada e inclusiva, mas também criticada por líderes e grupos conservadores do mundo, as expectativas são altas para o encerramento dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. O evento acontece neste domingo (11), entre 16h e 18h15, no horário de Brasília, no Stade de France, em Saint-Denis, ao norte de Paris.

Num futuro distante...

O diretor artístico Thomas Jolly falou sobre um show de 30 minutos chamado "Records", com uma mistura de "maravilha" e "distopia". Jolly explicou que vê o evento esportivo como um "monumento frágil" e imaginou com a sua equipe - a mesma da abertura - que os Jogos tinham "desaparecido e que alguém estava recriando as olimpíadas num futuro muito distante".