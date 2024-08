Aos 99 anos, ex-secretária de campo de concentração recebe condenação definitiva na Alemanha

A justiça alemã tornou definitiva nesta terça-feira (20) a condenação de dois anos de prisão com sursis de uma ex-secretária e datilógrafa de um campo de concentração nazista, atualmente com 99 anos. Esse pode ser o último veredito no país sobre os crimes cometidos durante a Segunda Guerra Mundial.

Irmgard Furchner foi acusada de cumplicidade nos assassinatos de mais de 10 mil pessoas no campo de Stutthof, um território que atualmente pertence à Polônia. Aos 18 anos, em 1943, ela começou a trabalhar como datilógrafa e secretária do comandante Paul Werner Hoppe. Ela desempenhou as funções durante dois anos.

A defesa da idosa alegou que ela não tinha conhecimento dos assassinatos sistemáticos cometidos no campo de concentração. Em sua últimas audiências, Furchner lamentou "tudo o que ocorreu" e se disse arrependida "por estar em Stutthof naquele momento". Cerca de 65 mil pessoas foram exterminadas no local a mando do regime nazista, entre judeus, resistentes poloneses e prisioneiros soviéticos de guerra.