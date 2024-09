Exército israelense se retira da Cisjordânia e Jenin tenta retomar vida normal

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, confirmou que 90% do texto está pronto. Por sua vez, Khalil al-Haya, membro do gabinete político do Hamas com sede no Catar, disse que se os Estados Unidos "realmente" quisessem alcançar uma trégua, deveriam "abandonar o seu preconceito cego pela ocupação sionista e exercer pressão real em Netanyahu".

Durante uma visita a Israel, a ministra das Relações Exteriores alemã, Annalena Baerbock, também apelou por um "cessar-fogo agora", dizendo que a "abordagem puramente militar" não oferecia uma solução para a guerra.

As operações israelenses, que provocaram uma catástrofe humanitária na Faixa de Gaza, deixaram 40.878 mortos, segundo o Ministério da Saúde do governo do Hamas, que não detalha o número de civis e combatentes mortos. Segundo a ONU, a maioria dos mortos são mulheres e crianças.

Descoberta de corpos de reféns acentuou pressão

Desde o anúncio, no domingo, da descoberta em Gaza dos corpos de seis reféns israelenses, mortos "à queima-roupa" pelo Hamas, segundo o Exército israelense, Netanyahu tem estado sob forte pressão para chegar a um acordo que permita a libertação dos reféns que permanecem detidos pelo Hamas.

Mas o primeiro-ministro continua inflexível e mantém a promessa de aniquilar o grupo armado palestino, que tomou o poder em Gaza em 2007 e é considerado um movimento terrorista pelos Estados Unidos e a União Europeia.