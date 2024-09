Mais de 400 mil deixam casas na China após passagem do tufão Yagi

Esta semana, o tufão Yagi provocou inundações e deslizamentos de terra na principal ilha das Filipinas, Luzon, incidentes que deixaram pelo menos 13 mortos.

Depois do sul da China, a tempestade avançará em direção ao norte do Vietnã, onde as autoridades recomendaram a saída de 2.200 turistas das ilhas da famosa Baía de Halong, patrimônio mundial da Unesco.

"Será o tufão mais forte (no Vietnã) em 20 anos", declarou Pham Duc Luan, diretor da agência de gestão de barragens. O Departamento de Resgate do Ministério da Defesa mobilizou mais de 457 mil militares. As autoridades também pediram que quase 50 mil barcos de pesca procurassem abrigos.

Com informações da AFP