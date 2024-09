Brasileira que matou alemãs na Itália diz não lembrar de acidente

Hipóteses

No entanto, o que não se entende é o que aconteceu com a motorista. A hipótese de distração não está excluída, mas convence pouco a polícia. Por um momento os investigadores também pensaram que a mulher estivesse sendo perseguida por alguém, mas com o passar das horas essa possibilidade também foi descartada.

A Promotoria de Lucca ordenou uma investigação sobre o carro, que acabou apreendido, para entender se houve mau funcionamento do veículo, um Mercedes Gla. As vistorias e documentos do carro foram formalmente considerados em ordem. As autoridades esperam que nos próximos testemunhos a motorista possa dar mais detalhes para esclarecer o acidente.

Segundo a imprensa local, a brasileira mora na Itália há cerca de dez anos.