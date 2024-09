Americano vai a julgamento por duplo homicídio que envolveu babá brasileira

O ex-policial norte-americano Brendan Banfield, 39, foi acusado na terça-feira (17) e irá a julgamento pelo homicídio qualificado da sua esposa, a enfermeira Christine Banfield, 37, e Joseph Ryan, 38, ocorrido em fevereiro de 2023, na Virgínia, nos Estados Unidos.

O que aconteceu

Os promotores acusam Brendan de ter um caso amoroso com brasileira Juliana Peres Magalhães, de 24 anos, que trabalhava na casa da família como au pair. Christine foi achada com marcas de facas em sua residência em um bairro nobre e foi socorrida a um hospital, mas não resistiu e morreu. Ao lado do corpo estava Joseph, com marcas de tiros. As autoridades apontam que a segunda vítima teria sido atraída para a residência do casal através de um site de fetiche sexual.

Brendan também foi acusado de uso de arma de fogo pela morte de Joseph. Promotores acusaram o homem de conspirar para matar os dois na residência onde vivia com a esposa. As informações são do The New York Times.