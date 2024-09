Biden admite que Serviço Secreto precisa de mais ajuda após novo atentado

Suspeito ficou na área do campo de golfe por 12 horas

De acordo com as investigações, o suspeito permaneceu na região onde Trump jogadoria golfe por cerca de doze horas. A partir do rastreamento de seu celular, ele chegou ao local à 1h59 da madrugada (horário local) e apenas deixou o campo quando foi confrontado, às 13h31.

Foi apenas 45 minutos depois da intervenção dos agentes que seu carro seria parado e o suspeito preso.

A 50 dias da votação, os tiros e a prisão do fim de semana confirmaram o que analistas já chamam de o processo eleitoral mais conturbado em décadas. Mas as falhas na segurança de Trump, principalmente diante do primeiro incidente, colocaram o Serviço Secreto sob forte pressão e críticas.

Kamala Harris, candidata à presidência pelo partido democrata, também insistiu que a "violência não tem lugar nos EUA".

No domingo, por volta das 13h30 (horário local), Trump estava em um campo de golfe, entre os buracos 5 e 6. Enquanto isso, os agentes do Serviço Secreto já estavam nas próximas etapas do campo. Foi nesse momento que eles identificaram o cano de uma arma, escondida nos arbustos.