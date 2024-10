Jornal francês teme 'guerra mundial' por falta de racionalidade de 'líderes inconsequentes'

Os principais jornais franceses desta quarta-feira (2) repercutem o ataque iraniano contra Israel na terça-feira. "Até quando irá a guerra?", questiona a manchete do Libération, em capa ilustrada com uma imagem do céu israelense cravejado de mísseis. "Nunca foi tão grande o temor de uma guerra total na região", afirma a publicação de linha editorial progressista.

A expressão "guerra total" vem sendo utilizada por cientistas políticos para designar um confronto direto entre os grupos paramilitares e as Forças Armadas dos países envolvidos no conflito israelo-palestino, associados aos seus respectivos aliados externos.

Em seu editorial, o Libération afirma que o "todo-poderoso" e "sempre impune" primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, estava convencido de que o Irã não retaliaria a morte do líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, grande aliado de Teerã. O regime dos aiatolás já havia adotado o mesmo comportamento em julho, após a eliminação do líder político do Hamas, Ismal Haniyeh, morto em uma operação israelense em Teerã.