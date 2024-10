Zelensky pede ajuda do Vaticano para libertar prisioneiros ucranianos na Rússia

Em encontro com o papa Francisco nesta sexta-feira (11), o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, pediu ajuda da Santa Sé para libertar os ucranianos presos na Rússia. Esta foi a segunda audiência privada do presidente ucraniano no Vaticano em quatro meses. Ele já havia se encontrado com o papa à margem da cúpula do G7, ocorrida na Itália.

"Contamos com a ajuda da Santa Sé para repatriar ucranianos em cativeiro na Rússia", escreveu Zelensky nas mensagens do Telegram.

A reunião com o papa Francisco no Vaticano durou 35 minutos. Ao final, Volodimir Zelensky recebeu de presente uma escultura em bronze representando uma flor crescendo ao lado de um pássaro, com a inscrição: "A paz é uma flor frágil".