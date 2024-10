Crime organizado é multinacional envolvida no futebol, na política e no Judiciário, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta sexta-feira, 11, que o crime organizado tem envolvimento com futebol, política e até com o Judiciário. Ele deu a declaração em entrevista à rádio O Povo/CBN, em Fortaleza (CE).

"O crime organizado hoje é uma empresa multinacional. Eles estão envolvidos em tudo quanto é área. No futebol, na política, no Poder Judiciário, estão envolvidos em tudo. Agora, sim, os Estados estão compreendendo que é preciso pactuar uma nova política de segurança pública para o Pais com uma participação do governo federal muito forte", declarou Lula.

O presidente repetiu que pretende convidar todos os governadores para discutir o assunto. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, prepara uma proposta de emenda à Constituição que deve aumentar as responsabilidades do governo federal na segurança pública.

Lula voltou a criticar a gestão anterior, de Jair Bolsonaro, por sua política armamentista. "Quando se liberou a quantidade de armas que se liberou nesse País, quem comprou armas? O crime organizado", disse o petista.