Obama chama Trump de Fidel Castro e mexe na eleição americana

A campanha americana é tão longa, tão longa, tão longa, tão longa, que uma hora chega naquele momento em que já não se tem a expectativa de um grande debate por vir, nenhum acontecimento importante agendado, não tem pesquisa todo dia, os hackers tiram uma folga, o assunto do furacão fica velho, o da guerra também, o do Musk Siberiano muito batido, então os candidatos e seus apoiadores estrelas se esforçam para produzir frases de efeito para ganhar as manchetes. (Sorte da Kamala que tem os apoiadores, porque ela não produziu nada hoje.)

É mais ou menos sobre o que esta carta de hoje será: sobre o nada. Mas um nada qualificado, vamos deixar registrado. (E, claro, rezando para que nenhuma notícia bomba surja entre a publicação desta carta e o momento em que você a lê.)