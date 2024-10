Nove pessoas morrem em bombardeios israelenses no Líbano e Yom Kippur é celebrado em Israel sob ataques do Hezbollah

"Zonas militares"

Depois de enfraquecer o Hamas em Gaza, Israel transferiu, a partir de setembro, a frente de guerra para o Líbano. As ações têm o objetivo de afastar o Hezbollah das zonas fronteiriças e parar o lançamento de foguetes. O governo israelense prometeu permitir o regresso ao norte de Israel de cerca de 60.000 habitantes deslocados.

O exército designou cinco novas áreas no norte do país, ao longo da sua fronteira com o Líbano, como "zonas militares fechadas", uma vez que as suas tropas estão envolvidas em combates terrestres contra o Hezbollah no sul do Líbano. As áreas de Zarit, Shomera, Shtula, Netua e Even Menachem são "declaradas zonas militares fechadas a partir das 20h00 de hoje" (deste sábado, 14h no Brasil) e a entrada é "proibida", afirmou o exército num comunicado de imprensa.

O presidente francês, Emmanuel Macron, pediu na noite de sábado ao Hezbollah para "parar imediatamente" os ataques contra Israel, acrescentando que um cessar-fogo deve ser "implementado imediatamente" no Líbano. A declaração foi feita durante um encontro com Nabih Berri, presidente da Câmara dos Deputados do Líbano.

Capacetes azuis feridos

"O conflito entre o Hezbollah e Israel não é apenas um conflito que envolve dois países. Muito em breve, poderá ser um conflito regional com um impacto catastrófico para todos", disse à AFP, neste sábado, Andrea Tenenti, porta-voz das forças de paz da ONU no Líbano (UNIFIL).