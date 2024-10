Papa pede "respeito" às forças de paz da ONU no Líbano; Netanyahu instiga Nações Unidas a proteger soldados

O papa Francisco pediu neste domingo (13) "respeito" aos soldados da Força Interina das Nações Unidas (UNIFIL) no Líbano, corporação que nesta semana acusou o exército israelense de disparar "deliberadamente" contra suas posições, e informou que pelo menos cinco soldados da paz foram feridos. Já o premiê israelense, Benjamin Netanyahu, pediu ao secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, que coloque as forças de paz no Líbano "sob cobertura imediata".

"Sinto-me próximo de todos os povos envolvidos [no conflito do Oriente Médio], Palestina, Israel e Líbano, onde peço que as forças de paz da ONU sejam respeitadas", declarou o Pontífice do Vaticano ao final da oração do Angelus.

"Rezo por todas as vítimas, pelos deslocados, pelos reféns, e espero que todo esse sofrimento inútil, causado pelo ódio e pela vingança, chegue logo ao fim", acrescentou. "A guerra é uma ilusão. Ela nunca trará paz, nunca trará segurança, é uma derrota para todos, especialmente porque vocês se acham invencíveis. Por favor, parem", martelou.