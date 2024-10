"Claude Lévi-Strauss não era um antropólogo de biblioteca", diz autor de livro sobre viagens do intelectual francês ao Brasil

No Rio de Janeiro, também em 1935, Lévy-Strauss escreve:

Lévi-Strauss ainda observa que "o integralismo se parece com o fascismo italiano", mas se diferencia deste por "por suas ideias filosóficas, místicas e religiosas. Deus, Família e Pátria é o grito de guerra do integralismo", descreve Titan. Sobre todos os outros aspectos, "o programa integralista é um reflexo pálido dos fascismos europeus. A família é considerada a base, natural e biológica da sociedade, com controle moral do ensino, da imprensa, do teatro e do cinema", acrescenta.

As expedições indígenas

Em outros textos, o antropólogo francês Claude Lévy-Strauss relata sua visita à tribo dos indígenas Bororo, no Mato Grosso, onde descreve a organização social do grupo. Ele também foca na vida social e familiar dos Nambikwara, da mesma região, e dos Kadiwéu. "Esse é o momento em que ele, enfim, tem de ir a campo, mas também se pôr à prova como etnógrafo e depois como antropólogo. O que chama muito a atenção é a qualidade da pesquisa etnográfica", analisa Samuel Titan. "Ele teve de fazer a primeira expedição nas férias universitárias porque o contrato que ele tinha com a Universidade de São Paulo (USP) não previa esse tipo de atividade. Ele era um professor que devia cumprir com o ensino da sua matéria durante o semestre. Então, a primeira expedição é muito breve e chama a atenção a riqueza do resultado", completa o editor do livro.