Imigração concentra debates na cúpula da UE, apesar de queda na chegada de clandestinos

Os europeus também criticaram no passado o projeto britânico de envio de migrantes para Ruanda, mas o assunto parece ter deixado de ser tabu. A Holanda está analisando uma proposta semelhante com Uganda, para onde planeja enviar migrantes com pedidos de asilo rejeitados.

Grupo de defesa "das fronteiras externas"

Já o primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán pretende criar um grupo de países que "defendam as fronteiras externas".

O líder de extrema-direita é conhecido pelas políticas rígidas envolvendo os migrantes e requerentes de asilo. Ele chegou a pedir uma derrogação para deixar de aplicar o pacto europeu, caso os tratados sejam renegociados. O acordo prevê a solidariedade entre os países-membros para "compartilhar" os refugiados.

O premiê húngaro propõe também a criação de um novo órgão no modelo do Eurogrupo, que toma decisões sobre a moeda única. "Não somos membros do Eurogrupo, mas às vezes somos convidados para suas reuniões. É um órgão muito eficiente", disse.

"A Hungria propõe a criação de um órgão semelhante para os países membros do espaço Schengen. Esses países, que defendem as fronteiras externas da Europa, se reuniriam no mais alto nível e tomariam as decisões", disse Orbán.