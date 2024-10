Oriente Médio, Ucrânia e crise migratória são destaques na Cúpula de líderes da União Europeia

Empenhada em manter apoio financeiro e militar à Kiev e ao povo ucraniano, a União Europeia está disposta a aumentar a pressão sobre Moscou, por meio de novas medidas para combater a evasão das sanções impostas pelo bloco.

Para ajudar a Ucrânia a se preparar para o inverno e para o futuro, os chefes de Estado e governo da UE vão discutir como fortalecer o setor energético do país e suas infraestruturas, que têm sido alvo de constantes bombardeios russos. Esta semana, a União Europeia impôs sanções ao Irã, acusado de fornecer mísseis à Rússia.

UE quer paz sustentável no Oriente Médio

Recentemente, a União Europeia condenou com veemência o recente ataque do Irã contra Israel, e instou as partes a exercerem a máxima contenção e a respeitarem o direito humanitário internacional. Mesmo que os países do bloco tenham posições contrárias - Áustria e Hungria são pró-Israel, enquanto Espanha e Bélgica são pró-Palestina, por exemplo - sobre o conflito, Bruxelas está bastante empenhada a contribuir para desescalada da violência, a fim de evitar uma perigosa guerra regional.

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, que se despede do cargo neste encontro para dar lugar ao português António Costa, afirmou que "a espiral mortal e crescente no Oriente Médio tem que parar agora. Uma guerra regional não é de interesse de ninguém", ressaltou.

Neste contexto, os líderes europeus em Bruxelas devem exigir um cessar-fogo imediato ao longo da linha de retirada na fronteira libanesa-israelense - conhecida como a "Linha Azul" - para acabar com todas as ameaças transfronteiriças e apoiar as instituições estatais do Líbano e as Forças Armadas libanesas.