Universitários da Argentina fazem greve em todo o país contra o governo Milei

O governo prioriza o equilíbrio fiscal e diz que a reivindicação, ao aumentar o gasto público, vai contra o plano econômico.

Os estudantes avisam que a luta é por tempo indeterminado, até o governo ceder.

"Vai durar o que tiver de durar para que a universidade tenha o seu orçamento e não tenha de fechar. E vamos continuar com greves, com passeatas, com aulas públicas nas ruas e com mobilizações com velas para que a sociedade veja que esta é uma luta de todos", indica à RFI o secretário-geral do Centro de Estudantes da Faculdade de Direito, Danel Bitchik.