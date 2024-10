Morte do líder do Hamas pode significar "nova fase" nos conflitos no Oriente Médio, apontam especialistas

O anúncio feito por Israel, na quinta-feira (17), da morte do líder do Hamas, Yahya Sinwar, durante uma operação militar na Faixa de Gaza, marca uma etapa decisiva na guerra desencadeada pelo ataque do movimento palestino a Israel em 7 de outubro de 2023. Os palestinos e as famílias dos reféns israelenses esperam o fim do conflito, que já dura mais de um ano. Enquanto isso, o Hezbollah do Líbano anunciou nesta sexta-feira (18) que estava iniciando uma nova fase de escalada em seu confronto com Israel.

Yahya Sinwar, considerado o mentor do 7 de outubro, foi morto durante uma operação em Rafah, no sul da Faixa de Gaza, com o primeiro-ministro Benyamin Netanyahu assegurando que a morte marca "o início do fim" da guerra em Gaza.

O Hezbollah do Líbano anunciou nesta sexta-feira que estava iniciando uma nova fase de escalada em seu confronto com Israel, enquanto o Irã declarou que "o espírito de resistência (seria) fortalecido" após a morte de Yahya Sinwar.