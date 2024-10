Lula é o segundo líder de peso a cancelar presença na cúpula do Brics na Rússia

Putin reúne mais de 20 líderes estrangeiros

A cúpula de Kazan, às margens do rio Volga, contará com a presença de diversos líderes estrangeiros e o secretário-geral da ONU, António Guterres, informou o Kremlin, saudando-a como "o evento diplomático mais importante organizado na Rússia".

A reunião ocorre no momento em que Moscou ganha terreno na Ucrânia e forja alianças com os principais adversários dos Estados Unidos, como a China, o Irã e a Coreia do Norte. O Kremlin também conseguiu garantir alianças com países que têm laços com o Ocidente.

O presidente chinês, Xi Jinping, e o presidente iraniano, Masud Pezeshkian, devem comparecer. Moscou também está contando com a presença de Narendra Modi, da Índia, e Recep Tayyip Erdogan, da Turquia.

Com a presença do iraniano Pezeshkian, em meio à escalada com Israel, os participantes da cúpula também discutirão as guerras na Faixa de Gaza e no Líbano. No entanto, a Rússia parece querer manter uma certa distância desses conflitos, limitando-se, por enquanto, a pedir moderação às partes envolvidas.

Moscou insiste em apresentar sua invasão na Ucrânia não como uma guerra de conquista - apesar de ter declarado a anexação de quatro regiões ucranianas -, mas como um conflito provocado pela hegemonia dos EUA.