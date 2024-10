EXCLUSIVO-Brics é conversa para boi dormir até que China e Índia o levem a sério, diz criador da sigla

Por Guy Faulconbridge

MOSCOU (Reuters) - A ideia de o grupo Brics desafiar o dólar norte-americano é conversa para boi dormir, enquanto China e Índia permanecerem tão divididas e se recusarem a cooperar em comércio, disse o ex-economista do Goldman Sachs que criou a sigla Bric, à Reuters.

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, está usando a cúpula dos líderes do Brics para mostrar que as tentativas ocidentais de isolar a Rússia por causa da guerra na Ucrânia falharam e que a Rússia está criando laços com as potências emergentes da Ásia.