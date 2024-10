Espanhol Rodri supera Vini Jr. e conquista a Bola de Ouro 2024

Horas antes do início da cerimônia, a imprensa internacional começou a especular que o clube espanhol e o staff do brasileiro já haviam sido informados que ele não ganharia e, por isso, cancelaram sua presença.

O que acabou se confirmando, para a tristeza dos fãs brasileiros e madridistas que estavam na torcida para vê-lo com a Bola de Ouro.

Na temporada 2023/2024, Rodri, de 28 anos, foi campeão inglês com o Manchester City e da Eurocopa com a Espanha, marcando nove gols e dando 13 assistências em 50 jogos no total. Bons números para um jogador de sua posição.

Recuperando-se de uma grave lesão, o meia chegou de muletas à cerimonia e recebeu uma timida vaia por parte de torcedores que acomapanhavam do lado de fora do tapete vermelho. Mas as vaias logo passaram quando o espanhol parou e acenou para as pessoas.

Brasil segue amargando jejum

Com o resultado, Brasil vai para o 18° ano sem ter um jogador de volta ao posto de melhor do mundo. O último brasileiro a conseguir este feito foi Kaka, em 2007, premiando uma grande temporada com o Milan, na qual foi protagonista do título da Liga dos Campeões com o clube da Itália naquele ano.