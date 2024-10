Guerra em Gaza: em Jabalia, não há "ninguém para recolher os corpos, devorados por cães" na rua

Mais de 43,2 mil pessoas morreram em Gaza desde o início da guerra, segundo um novo balanço do Ministério da Saúde do governo do Hamas.

Americanos dialogam com governo israelense

Os enviados americanos que visitaram Jerusalém nesta quinta-feira para discutir um cessar-fogo com o Hezbollah libanês foram recebidos pelo primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu. Por comunicado, o premiê indicou que uma trégua deve garantir principalmente a segurança de Israel.

"A questão principal (...) é a capacidade e determinação de Israel em fazer cumprir o acordo e evitar qualquer ameaça à sua segurança proveniente do Líbano" para permitir o regresso das populações deslocadas no norte do país, disse Netanyahu aos enviados dos Estados Unidos, Amos Hochstein e Brett McGurk, de acordo com o comunicado.

Os dois representantes da Casa Branca para o Oriente Médio já tinham sido recebidos pelo ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant.

"As discussões centraram-se nos desafios e oportunidades estratégicas na região, em especial os acordos de segurança relacionados com a zona norte [de Israel] e no Líbano, e nos esforços para garantir" a libertação dos reféns ainda detidos na Faixa de Gaza, complementou o texto.